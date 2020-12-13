Друзі, давайте обговоримо втрату нюху, пов'язану з коронавірусом.
На сьогодні абсолютно однозначно відомо, що одним з найбільш типових симптомів коронавірусної інфекції є втрата нюху або різке ослаблення, але частіше повна втрата. Також досить часто зустрічається втрата здатності відчувати смак. Звертаю вашу увагу, дуже часто втрата нюху взагалі є єдиним симптомом коронавірусної інфекції, і зрозуміло, що якщо раптом зник нюх, це одна з причин обстежитися.
З урахуванням того, що зараз величезна кількість людей не сприймає запахи, один дуже важливий лайфхак. Є дві ситуації, коли відсутність нюху реально загрожує нашому життю.
Перша ситуація пов'язана з тим, що за допомогою нюху ми визначаємо якість продуктів. Оскільки ви тепер поняття не маєте, смердить чи не смердить ця їжа, то я вас дуже прошу: уважно вивчайте терміни придатності. Зайвий раз подивіться на упаковку. Якщо ви сумніваєтеся, дайте понюхати тому, хто нюх ще не втратив.
По-друге, оскільки у вас немає нюху, ви не можете відчувати запах диму і запах газу. Тому зараз, коли опалювальний сезон, датчики диму і датчики газу дуже важливі. Будь ласка, зверніть на це увагу, це може багатьом врятувати життя.
Тепер, коли у вас немає нюху, ви хочете від лікаря рецепт - що потрібно зробити, щоб нюх відновився. Відразу скажу, що ніяких доказових методів, що ви точно робите це і він повернеться швидше, не існує. В цілому, нюх може бути відсутнім близько двох-трьох тижнів. У деяких ситуаціях це відчуття відсутнє шість місяців і більше.
Що можна зробити в такій ситуації?
Ви повинні підтримувати нормальний стан слизових оболонок, їх нормальне кровопостачання, важливо, щоб вони не пересихали. Не допускайте сухого повітря, перегріву, дефіциту рідини, спіть в чистих кімнатах, з нормальною вологістю, при температурі близько 20 градусів.
Отоларингологи рекомендують проводити тренування нюху, використовуючи ефірні масла. Точніше йдеться про лимон, гвоздику, троянду і евкаліпт. Як це робиться: на ватний диск накапати трохи олії, уявити собі джерело аромату і робити короткі вдихи. Зробіть перерву 15-20 хвилин і можна спробувати з іншим маслом. Рекомендується робити це пару разів на день. Ще раз звертаю увагу, що я не бачив конкретних наукових робіт, які б говорили, що цей метод допомагає швидше відновити нюх. Але я прекрасно розумію, що для людей, які не можуть просто мирно сидіти і чекати, поки нюх повернеться сам по собі, це непоганий метод.
Чи є якісь спеціальні ліки?
Ні, немає. Дуже часто обговорюється тема використання протизапальних гормонів всередину і місцево. Всередину – категорично ні, місцево – в деяких ситуаціях доцільно.
Незворотнього ураження смаку та нюху при коронавірусі не відбувається. Вони обов'язково повернуться. Кому пощастить, до того повернеться через два тижні, кому не пощастить – через дев'ять місяців, але головне – віра.
Нюх у людини може зникнути не тільки через коронавірус. Він може зникнути через травму, пухлину, запальний процес в головному мозку. Є ще хвороби, які можуть до цього призвести. Якщо виникає якась нестандартна ситуація, якщо зник нюх після травми, якщо була дуже висока температура, сильно боліла голова, а потім зник нюх, обов'язково скажіть про це лікарю, тому що втрата нюху в поєднанні з незвичайними симптомами – це реальний привід провести томографію головного мозку.
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