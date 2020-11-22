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/ Пульмонологія

Чи вбиває алкоголь COVID-19: три міфи про спиртне і коронавірус

  • ВООЗ застерігає, що алкоголь може збільшити ризик для здоров'я, якщо людина заражена коронавірусом

  • Вино і пиво не зміцнюють імунітет, а руйнують його

10.3т
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Деякі люди помилково вважають, що вживання алкоголю сприяє знищенню коронавірусу.

Однак ВООЗ застерігає, що в дійсності спиртне, навпаки, може збільшити ризик для здоров'я. Про три популярні міфи про COVID-19 і алкоголь читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Міф №1. Алкоголь вбиває коронавірус

Вживання спиртних напоїв насправді не сприяє знищенню коронавірусу, а навіть, навпаки, може збільшити ризик для здоров'я, якщо людина заражена, підкреслює ВООЗ. Концентрований спирт (не менше 60%) може бути ефективним засобом для дезінфекції шкіри, але при вживанні всередину не має дезінфікуючих властивостей.

Вживання спиртних напоїв не сприяє знищенню коронавірусу
Вживання спиртних напоїв не сприяє знищенню коронавірусу. Джерело: Pixabay

Міф №2. У повітрі, яке вдихається, при розпиванні міцного алкоголю знищуються частинки вірусу

Вживання спиртних напоїв не сприяє знищенню частинок вірусу в повітрі, а також не дезінфікує порожнину рота і глотки і не є засобом захисту від коронавірусу.

Міф №3. Вино, пиво, дистильований спирт або настоянки на травах зміцнюють імунітет і підвищують стійкість до вірусу

Вживання алкоголю чинить руйнівну дію на імунітет людини, відповідно, не зміцнюючи його і не підвищуючи стійкість до вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти з Центру контролю і профілактики захворювань США оцінили ризик заразитися коронавірусом у готелі.

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Автор
Анна Паскевич Анна Паскевич
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вірус алкоголь
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