Чи передається коронавірус через дверні ручки: вчені дали відповідь
Нове дослідження показало, що коронавірус (COVID-19) не поширюється через поверхні, такі як дверні ручки або вимикачі.
Як пише Daily Mail із посиланням на професорку медицини Каліфорнійського університету Моніку Ганді, будь-який вірус, який залишився на поверхні, зазвичай не досить сильний, щоб спричинити захворювання.
Це говорить про те, що такі заходи, як миття рук і відмова від дотику до обличчя, менш важливі, ніж соціальне дистанціювання та носіння масок для запобігання поширенню COVID-19.
Це також означає, що в постійному обприскуванні поверхонь антибактеріальним спреєм, як багато хто став робити під час пандемії, може не бути потреби.
Окреме дослідження, яке опублікували в журналі Lancet, показало, що будь-який коронавірус, який залишився на поверхні, несе лише "дуже невеликий" ризик зараження.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Семен Єсілевський заявив, що якщо існує шлях зараження коронавірусом через поверхні, то він є малоймовірним.
Німецькі дослідники оцінили ймовірність зараження COVID-19 під час польоту в літаку. Вона виявилася нижчою, ніж прийнято вважати, через гарну вентиляцію.