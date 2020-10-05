Чи передається коронавірус через дверні ручки: вчені дали відповідь

Нове дослідження показало, що коронавірус (COVID-19) не поширюється через поверхні, такі як дверні ручки або вимикачі.

Як пише Daily Mail із посиланням на професорку медицини Каліфорнійського університету Моніку Ганді, будь-який вірус, який залишився на поверхні, зазвичай не досить сильний, щоб спричинити захворювання.

Учені спростували теорію про зараження коронавірусом через дверні ручки

Це говорить про те, що такі заходи, як миття рук і відмова від дотику до обличчя, менш важливі, ніж соціальне дистанціювання та носіння масок для запобігання поширенню COVID-19.

Це також означає, що в постійному обприскуванні поверхонь антибактеріальним спреєм, як багато хто став робити під час пандемії, може не бути потреби.

Окреме дослідження, яке опублікували в журналі Lancet, показало, що будь-який коронавірус, який залишився на поверхні, несе лише "дуже невеликий" ризик зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Семен Єсілевський заявив, що якщо існує шлях зараження коронавірусом через поверхні, то він є малоймовірним.

Німецькі дослідники оцінили ймовірність зараження COVID-19 під час польоту в літаку. Вона виявилася нижчою, ніж прийнято вважати, через гарну вентиляцію.

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