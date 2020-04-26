Чи можуть птахи поширювати коронавірус: вчені провели дослідження

Неконтрольоване розповсюдження коронавірусу COVID-19 може відбуватися при міграції птахів і звірів.

Як пишуть "Известия", до такого висновку прийшли фахівці Вищої школи економіки (ВШЕ) РФ. Вони вважають, що владі варто враховувати цю загрозу і як мінімум розробити систему моніторингу такої небезпеки.

Вчені вказали на ризик поширення COVID-19 птахами pixabay.com

Вчення відзначають, що при сезонній міграції мільярди птахів перелітають великі відстані по всьому світу, і вони є основним переносником паразитів і патогенів, в тому числі вірусу грипу, коронавірусів, збудників кліщового енцефаліту.

При цьому фахівці-вірусологи однозначно вважають, що зараження людини коронавірусом від перелітних і міських птахів, в тому числі голубів, неможливе.

У ВШЕ пропонують розробити міжнародну систему оцінки, прогнозування та моніторингу ризиків для здоров'я населення держав – членів БРІКС, пов'язаних з неконтрольованим транскордонним перенесенням небезпечних інфекцій біологічними шляхами.

Директор Інституту екології НДУ ВШЕ Борис Моргунов заявив, що превентивні заходи, особливо з міжнародною взаємодією, в десятки, а то і в сотні разів менш витратні, ніж рефлексія з приводу епідемії, яка вже відбулася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці провели експеримент з тваринами, в результаті якого з'ясували, що коронавірус є найбільш небезпечним для кішок.

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