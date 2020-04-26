Чи можна заразитися коронавірусом під час тестування: у МОЗ дали відповідь

Механізм тестування в Україні виключає ймовірність здорової людини заразитися коронавірусом.

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Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, ні медики, ні пацієнти з підозрою на захворювання не заражалися під час проведення тестування.

"У нас не існує таких випадків, оскільки механізм тестування виключає зараження здорової людини вірусом COVID-19. Це як і сам механізм тестування, так і люди, що проводять тестування, – медпрацівники в засобах індивідуального захисту за відповідними алгоритмами. У нас немає таких випадків, так й не існує практично можливості, щоб таке сталося", – зазначив Степанов.

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