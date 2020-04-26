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/ Пульмонологія

Чи можна заразитися коронавірусом під час тестування: у МОЗ дали відповідь

2.5т
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Механізм тестування в Україні виключає ймовірність здорової людини заразитися коронавірусом.

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Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, ні медики, ні пацієнти з підозрою на захворювання не заражалися під час проведення тестування.

"У нас не існує таких випадків, оскільки механізм тестування виключає зараження здорової людини вірусом COVID-19. Це як і сам механізм тестування, так і люди, що проводять тестування, – медпрацівники в засобах індивідуального захисту за відповідними алгоритмами. У нас немає таких випадків, так й не існує практично можливості, щоб таке сталося", – зазначив Степанов.

Чи можна заразитися під час тесту на коронавірус

Чи можна заразитися під час тесту на коронавірус

РБК

Як писав OBOZREVATEL раніше, британські вчені наблизилися до створення унікального тесту на імунітет до коронавірусу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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