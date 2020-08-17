Чи можна заразитися COVID-19 через їжу: у ВООЗ дали відповідь

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я запевняють, що їм не відомі випадки зараження коронавірусом нового типу через їжу.

В організації нагадали про дослідження вчених із Китаю, які перевірили людей, котрі вживали продукти зі слідами COVID-19. Про це повідомляє Medical Xpress.

Зокрема, коронавірус було знайдено в партії заморожених курячих крилець, доставлених із Бразилії до китайського міста Шеньчжень. Місцева влада організувала тестування жителів, які контактували з упаковкою цих продуктів, і їхніх рідних – ні в кого з них інфекції не знайшли.

Коронавірусом не можна заразитися через їжу, – ВООЗ

Тому ВООЗ спростувала інформацію про високий ризик підхопити COVID-19 через їжу. Також, за словами фахівців, у китайській провінції Аньхой було виявлено заражену коронавірусом партію креветок із Еквадору, які зберігали в морозилці ресторану. Однак тести людей, які контактували з цими продуктами, й тих, хто їх з'їв, теж показали негативний результат.

Виконавчий директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Раян стверджує: будь-яких доказів про те, що продукти або харчові ланцюги задіяні в переданні COVID-19, немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в китайському місті Сіань, провінція Шеньсі, коронавірус знайшли на упаковках заморожених креветок, які були завезені з Еквадору. Товар призначався для продажу на місцевому оптовому ринку.

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