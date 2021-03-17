Чи можна захворіти після вакцинації від COVID-19: у МОЗ дали пояснення

Вакцина проти коронавірусної інфекції сама собою не може спричинити захворювання ним. Проте ймовірність підхопити вірус є і після вакцинації.

Відповіді щодо цього та можливих симптомів дали у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ). Пояснення опубліковано в офіційному Telegram-каналі відомства.

За словами фахівців, існує ймовірність того, що людина отримає першу дозу вакцини вже зараженою, але коли симптоми хвороби у неї ще не розвинулися. Або ж інфікується та захворіє після проведення щеплення.

Вакцина проти COVID-19 не може спричинити захворювання – МОЗ

"Організм після щеплення напрацьовує імунітет щонайменше три тижні. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 до 90 дня. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням", – нагадали у МОЗ.

Зазначається, що навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика ймовірність того, що людина все одно захворіє. Але в цьому разі вона, найімовірніше, перенесе захворювання легко і без ускладнень.

Загальна ж слабкість або підвищення температури, пояснюють у міністерстві, є звичайною реакцією на вакцину проти COVID-19. Ці симптоми зникають через декілька днів після вакцинації.

"Проте, якщо у вас з’явилися характерні симптоми захворювання на COVID-19: висока температура, постійний кашель, втрата нюху чи смаку, – варто звернутися до лікаря", – підкреслили в МОЗ.

Пояснення. Джерело: Telegram-канал МОЗ України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні вирішили використовувати зарезервовану для другої дози вакцину проти коронавірусу CoviShield. Так, інтервал між уколами може збільшитися до трьох місяців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, у скількох українців були побічні реакції на вакцину CoviShield.

Опитування Центру Разумкова показало, що більш ніж половина українців (51,5%) не збирається вакцинуватися проти COVID-19. 12% громадян мають намір зробити щеплення в найближчому майбутньому, а 16% – пізніше.

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