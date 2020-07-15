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/ Пульмонологія

Чи можна вітатися за руки під час пандемії COVID-19 і чи варто носити маску: Комаровський дав відповіді

3.9т
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Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський підтвердив, що використання захисної маски допомагає захиститися від коронавірусу.

Про це він розповів на своєму блозі на Youtube. За його словами, для того щоб запобігти потраплянню СOVID-19 в організм, коли немає можливості соціально дистанціюватися, то найкращим способом захисту від вірусу є маска (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, Комаровський відзначив, що вітатися за руку під час пандемії можна тільки в тому разі, якщо є можливість відразу ж помити руки.

Комаровський розповів, чи можна вітатися за руки під час пандемії COVID-19 і чи варто носити маску

Комаровський розповів, чи можна вітатися за руки під час пандемії COVID-19 і чи варто носити маску

Нагадаємо, раніше вчені дійшли висновку, що найефективнішими в боротьбі з поширенням коронавірусу є конусоподібні або саморобні багатошарові тканинні маски.

Відзначимо, маску під час поширення коронавірусу у світі потрібно регулярно міняти (наскільки часто – залежить від її типу). Так, наприклад, одноразову слід міняти 1 раз на годину. Маску з паперовим фільтром – 1 раз у 2 години; з бактерицидним бар'єром – 1 раз в 3-4 години. Якщо маска намокла, потрібно її поміняти відразу ж. Респіраторні маски для лікарів і медсестер захищають приблизно 8 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ізраїльський медик закликав усіх носити медичні маски й розповів, чому вони є одним із найкращих засобів захисту від COVID-19. У його клініці за весь час епідемії жоден медик не заразився інфекцією від пацієнта – однією з найважливіших заходів захисту стали саме маски.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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