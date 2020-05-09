Чи можна підхопити COVID-19 в басейні та на пляжі: вчені знайшли відповідь

Морська вода здатна знищувати вірус COVID-19. Таким же ефектом володіє вода в басейнах і СПА-салонах, де її дезінфікують. Однак в прісній воді коронавірус виживає.

До такого висновку прийшли вчені з Вищої ради з наукових досліджень Іспанії. Дослідження показало, що сіль в морській воді може руйнувати вірус.

Також згубним для коронавірусу є висока температура повітря (вище 60 градусів), яка є в саунах і лазнях.

Чи можна підхопити COVID-19 в басейні та на пляжі

Вчені застерегли від відвідування річок, озер і прісноводних водойм, де коронавірус може вижити. Вони попередили, що небезпека зараження COVID-19 може підстерігати на пляжі або березі водойми.

На думку дослідників, сукупний вплив солі морської води, сонячного ультрафіолетового випромінювання та нагрітого піску, має деактивувати вірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розповіли, що COVID-19 можна заразитися в домашніх умовах через їжу і воду.