Чи може COVID-19 передаватися з їжею: експертка дала пояснення

Марина Ліснічук Пульмонологія 17:30, 23.06.2020 Оновлено: 17:42, 23.06.2020

Коронавірус нового типу COVID-19 не може передаватися через продукти харчування.

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Про це заявила експертка державного комітету з питань охорони здоров'я КНР, завідувачка біолабораторією державного центру оцінки ризиків харчової безпеки Лі Фенцінь. Її слова цитує CGTN.

"У всьому світі ще не зареєстровано випадків інфікування COVID-19 через їжу. Великий масив даних свідчить про те, що харчові продукти не можуть заражатися коронавірусом, але можуть бути забруднені", – сказала фахівчиня.

COVID-19 не може передаватися через продукти

Зазначимо: побоювання про те, що COVID-19 нібито може передаватися через їжу, з'явилися після нового спалаху цієї інфекції на оптовому ринку "Сіньфаді" в Пекіні.

Фенцінь пояснила, що харчові продукти можуть забруднитися через пакувальний матеріал, на яких був вірус, або ж через заражену людину, яка займається переробкою продуктів харчування. Однак безпосередньо через їжу, наголосила експертка, коронавірусом заразитися не можна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики перерахували продукти, які допоможуть організму людини підтримати нормальну роботу легень, що особливо важливо в період пандемії COVID-19.

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