Після пандемії коронавірусу COVID-19 статистика сезонної захворюваності на грип та ГРВІ у світі знизиться.

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Це станеться через карантин та різні профілактичні заходи. До такого висновку прийшли вчені з Університету Центрального Ланкаширу (Великобританія), повідомляється в журналі The Conversation.

Пандемія вплине на сезонні грип та ГРВІ Ілюстрація

Фахівці вивчили звички населення, які виробилися у людей із поширенням нового коронавірусу. Це, зокрема, ретельне миття рук і дотримання соціальної дистанції.

Раніше у Великобританії, за даними дослідження, лише 32% чоловіків і 64% жінок мили руки після походу в громадський туалет, а тепер цей відсоток зріс до позначки в 83%.

"Хоча незрозуміло, чи миє кожна людина руки протягом рекомендованих 20 секунд, якщо це число є репрезентативним для широких верств населення Великобританії, можливо, це може вплинути на зменшення передачі грипу", – сказано в матеріалі.

Закриття освітніх установ також знизить захворюваність на грип, адже саме діти і підлітки перебувають в одній із груп ризику при сезонних інфекціях.

Наскільки саме знизиться рівень захворюваності на грип, вчені поки не уточнюють.

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, кількість хворих на COVID-19 в Італії 28 квітня перевищила 200 тисяч, проте статистика поступово знижується.