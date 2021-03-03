Частина українців почала важче переносити коронавірус: лікар назвав симптоми

В Україні у 2021 році люди почали частіше хворіти на важку форму коронавірусу порівняно із минулим роком. У деяких із них з'являються незвичні симптоми.

Про це головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко розповів в інтерв'ю ТСН.

"Перебіг хвороби також є набагато тяжчим, ніж він був минулого року. Це – переважно ураження легень у формі двобічної бронхопневмонії", – сказав медик.

Також є пацієнти, у яких через COVID-19 страждає центральна нервова система. Вони відчувають заплутаність свідомості, дезорієнтація у просторі та часі.

Федоренко закликав українців за перших проявів хвороби звертатися до сімейного лікаря та уникати самолікування. У випадку значного підвищення температури тіла та проблем із диханням необхідно викликати швидку.

"Якщо хворий бачить, що призначене лікування не зовсім ефективне, тобто температура підвищується до високих показників, ускладнюється дихання, виникає задишка, то потрібно звернутись до швидкої допомоги, щоб його негайно госпіталізували", – пояснив лікар.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що зробили за рік боротьби з COVID-19 в Україні. Перший випадок коронавірусу в країні виявили 3 березня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОЗ назвали три штами COVID-19, які циркулюють в Україні.