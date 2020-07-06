Бубонна чума викликала хвилю страху у світі: у ВООЗ сказали, як захиститися

Пульмонологія 11:55, 6.07.2020 Оновлено: 12:27, 6.07.2020

Епідемія бубонної чуми, що спалахнула на півночі Китаю, викликала занепокоєння в усьому світі.

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала на офіційному сайті рекомендації, як захиститися від інфекції.

ВООЗ дала рекомендації у зв'язку зі спалахом бубонної чуми

"Щоб запобігти інфікуванню на легеневу чуму, не наближайтеся (менш ніж на 2 метри) до людей, що кашляють, і проводьте менше часу в місцях масового скупчення людей", – йдеться у рекомендаціях.

Також ВООЗ радить не торкатися мертвих тварин і користуватися репелентами для відлякування комах під час перебування в ендемічних за чумою районах.

У разі перебування в районі, де триває спалах бубонної чуми, можна носити маску залежно від ступеня контакту із хворими людьми.

"Жителі населених пунктів, в яких виявлені випадки чуми, можуть за бажання носити лицьові маски, однак їх слід правильно використовувати і утилізувати, щоб вони самі не стали джерелами інфекції", – йдеться у повідомленні.

У ВООЗ зазначили, що маски іноді допомагають обмежити поширення легеневої чуми, якщо їх правильно використовують хворі люди (для зменшення поширення крапель) і працівники охорони здоров'я (для захисту себе).

Як писав OBOZREVATEL:

  • на півночі Китаю в хошуні Урад-Чжунці (автономний район Внутрішня Монголія) введено режим підвищеної епідеміологічної небезпеки через підозру на бубонну чуму в одного з пацієнтів.

  • В окрузі ввели третій рівень режиму оповіщення з чотирьох можливих. На цьому рівні питання епідеміологічної безпеки координуються місцевою владою.

  • Бубонна чума – це бактеріальне захворювання, яке передається за допомогою бліх, що живуть на диких гризунах. За даними ВООЗ, ця хвороба може вбити дорослу людину менш ніж за 24 години в разі, якщо вчасно не звернутися по лікарську допомогу.

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

Путін знову заговорив про "незаконність" розпаду СРСР

Росія готова піти на поступки в переговорах по Донбасу, – Резніков

День ВМС в Україні: як привітали моряків командування і президент

П'ять найкращих річкових пляжів для літнього відпочинку в Україні

Під Одесою затопило стадіон, який відкрив Зеленський. Фото