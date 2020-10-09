Британцям назвали середній вік смерті від COVID-19

Середній вік людей, які померли від коронавірусу у Великобританії та Уельсі з моменту початку пандемії, становить 82,4 року.

Це показує, що щонайменше шестеро пацієнтів із тисячі, які зараз хворіють на COVID-19, можуть померти від нього. Такі дані навели фахівці Оксфордського центру доказової медицини, повідомляє Daily Mail.

За словами британських учених, коефіцієнт смертності від коронавірусної інфекції в країні почав падати з червня. До того ж навіть із урахуванням значного збільшення кількості тестів для діагностики нової хвороби.

Тоді, за оцінкою авторів дослідження, помирали приблизно 30 осіб на тисячу заражених. Ці цифри також показують, що нині 40% тих, хто помирає від коронавірусу, старші за 85 років, а ще 33% – люди у віці від 75 до 84 років.

Середній вік людей, які померли від COVID-19 в Англії та Уельсі з початку пандемії, становить 82,4 року. Джерело: Daily Mail

Зазначається, що чверть таких пацієнтів страждали деменцією у важкій формі. Водночас лише 1% померлих був молодший за 44 роки.

Також дослідники зауважили, що дані щодо середнього віку смерті від нового вірусу (82,4 року), які розраховано на основі відомостей Управління національної статистики експертами Оксфордського університету, значно вищі за середній вік людей, які померли з усіх інших причин. Останній становить 81,5 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна служба охорони здоров'я Великобританії офіційно визнала "тривалий COVID-19" хворобою і вирішила розробити рекомендації для лікарів щодо її лікування. За словами фахівців, через неї у людини впродовж кількох місяців після зараження можуть проявлятися симптоми хвороби, що є не менш небезпечним, ніж смертність від звичайного коронавірусу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!