Британські вчені визначили три нові симптоми коронавірусу

Науково-консультативна група з надзвичайних ситуацій при британському уряді виявила три нові симптоми, які, ймовірно, вказують на зараження коронавірусом.

Серед них – біль у м'язах, стомлюваність і пухирі на ногах. Це зокрема з'ясувалося після дослідження, яке показало, що лише кожен п'ятий житель Великобританії з явними ознаками COVID-19 вибирає самоізоляцію, повідомляє газета Daily Mail.

Також, згідно отриманих даних, жінки перебувають у зоні більшого ризику зараження коронавірусом. Фахівці пояснюють це тим, що, як правило, вони більше виконують домашню роботу, тому піддаються впливу мікробів від інших членів сім'ї.

Біль у м'язах є одним із нових симптомів COVID-19

Так, у своїх останніх наукових роботах британські вчені дійшли висновку, що:

біль у м'язах, стомлюваність і пухирі на ногах – симптоми, які вказують на зараження коронавірусом;

до третини людей із COVID-19 не виявляють жодних симптомів, але з такою ж імовірністю можуть поширити вірус серед інших;

правила щодо ізоляції, які забороняють збори між сім'ями в Північній Англії, але залишають відкритими паби, "не підтримують цінності" окремих людей;

генетичні відмінності навряд чи можуть пояснити, чому люди з етнічних меншин більш схильні до ризику заразитися коронавірусом;

відвідування будинків для літніх людей майже не впливає на випадки захворювання, тоді як передача вірусу від персоналу до персоналу може ще більше посилити його спалахи.

Відзначається, що нові ознаки захворювання не буде додано до переліку Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS) щодо симптомів COVID-19 з метою не допустити перевантаження місць, у яких проходять тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Чикаго з'ясували, що 8 із 10 хворих на COVID-19 мають неврологічні симптоми. Вони виникали у 82% пацієнтів у будь-який період захворювання.