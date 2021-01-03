Британія дозволила змішування різних вакцин проти COVID-19

Уряд Великобританії дозволив робити щеплення різними вакцинами проти коронавірусу. Це попри те, що доказів про ступінь імунітету, який забезпечується змішуванням доз препаратів, поки немає.

Все ж чиновники вважають, що людям можна зробити комбінацію з двох щеплень від COVID-19, наприклад, якщо такої ж дози вакцини немає в наявності. Про це повідомляє Reuters.

"Якщо та ж вакцина недоступна або якщо перший отриманий продукт невідомий, розумно запропонувати одну дозу місцевого продукту для завершення графіка імунізації", – йдеться в заяві.

Великобританія дозволить змішування різних вакцин COVID-19 у рідкісних випадках

Глава відділу імунізації в Громадській охороні здоров'я Англії Мері Рамзі сказала, що це відбуватиметься тільки в дуже рідкісних випадках, і що уряд не рекомендує змішувати вакцини, які вимагають введення двох доз із інтервалом у декілька тижнів.

"Необхідно докласти всіх зусиль, щоб дати їм ту ж вакцину, але там, де це неможливо, краще дати другу дозу іншої вакцини, ніж взагалі не давати", – висловила переконання фахівчиня.

Зазначимо, що COVID-19 забрав життя понад 74,5 тис. жителів Великобританії – це другий показник за кількістю загиблих у Європі. Чиновники поспішають забезпечити доставку всіх доз замовлених вакцин, щоб допомогти покласти край пандемії, оскільки є побоювання, що служба охорони здоров'я країни може бути перевантажена.

Дані щодо захворюваності на коронавірус у Британії Worldometers

Британія була першою країною, яка дозволила для використання вакцини проти коронавірусу від Pfizer&BioNTech і AstraZeneca. Обидва препарати передбачають введення двох ін'єкцій із інтервалом у декілька тижнів, але вони не призначені для змішування разом.

У нових рекомендаціях уряду зазначається, що "немає доказів взаємозамінності вакцин проти COVID-19, хоча дослідження тривають".

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