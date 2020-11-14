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Костянтин Єфименко
Костянтин Єфименко
Голова наглядової ради фармацевтичної компаніі "Біофарма" Всі статті автора

Біофарма завершила клінічні випробування імуноглобуліну, що полегшує перебіг COVID-19

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Біофарма завершила клінічні випробування нашого препарату Біовен (імуноглобулін). Клінічні дослідження розпочато в травні, рандомізовано 66 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено в жовтні. Використання Біовену, в комплексі терапії пневмонії викликаної SarsCov2Covid19 у порівнянні з стандартною терапією, дозволяє досягнути статистично достовірних переваг за наступними параметрами:

- скорочення летальності у чотири рази з 23,6% до 6,25%;

- скорочення середнього часу до настання покращення з 9 до 5 днів;

- скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару - на 3-5 днів.

Сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну в світі. Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями переважно у США та Західній Європі, проте Біофарма - перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження і перша, яка їх завершила.

Вчора, Біовен включено до протоколу лікування COVID-19 і я хочу подякувати Міністру охорони здоров’я Степанову М.В. і колективу Міністерства за підтримку в проведенні дослідження.

Біофарма продовжує роботу по створенню гіперімунного імуноглобуліну. Найближчим часом будуть новини.

Наше виробництво працює 24/7 з метою забезпечення потреб системи охорони здоров’я України. Вірю в наш колектив!

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Автор
Костянтин Єфименко Костянтин Єфименко
Тема
Лікування коронавірусу в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Констянтина Єфименка
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