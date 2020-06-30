Більшість людей може заразитися новим свинячим грипом, – інфекціоніст

Найбільша небезпека нового штаму свинячого грипу, який виявили у Китаї, полягає в тому, що населення планети не має відповідного імунітету.

Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв. "Більшість людей може бути інфікована", – попередив він.

За оцінками лікаря, на сьогодні реальної загрози вірус не несе, "але він має пандемічний потенціал".

Інфекціоніст також пояснив, чому грип становить небезпеку для здоров’я людей щороку:

"Вірус грипу один із найбільш мутабельних, він швидко змінюється. Щосезону грип уже трохи інший. Саме тому у нас є сезон грипу щороку".

Як писав OBOZREVATEL, вчені виявили в Китаї новий штам свинячого грипу, який може стати причиною ще однієї пандемії. Дослідники вважають, що він має "всі характерні ознаки", які полягають у можливості передання від людини до людини.

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