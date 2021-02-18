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/ Пульмонологія

Білл Гейтс заговорив про необхідність третього щеплення від COVID-19

6.1т
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Мільярдер-філантроп зі США Білл Гейтс заявив, що для запобігання серйозним випадкам зараження людей новими штамами коронавірусу може знадобитися введення не двох, а трьох доз вакцини.

Так він прокоментував зростання стурбованості вчених щодо того, що нинішні препарати менш ефективні проти "південноафриканських" і "бразильських" варіантів COVID-19. Про це підприємець сказав в ефірі CBS Evening News.

"Зараз обговорюється питання: чи потрібно нам просто забезпечити надвисоке охоплення нинішньої вакциною, треба така сама третя доза або ж модифікована вакцина", – зазначив Гейтс.

Гейтс заговорив про необхідність трьох щеплень для захисту від нових мутантів COVID-19
Гейтс заговорив про необхідність трьох щеплень для захисту від нових мутантів COVID-19

За його словами, на сьогодні п'ять компаній, у яких є вакцини для США, розглядають можливість додавання доз, щоб людям, які вже зробили два щеплення, могли ввести і третю ін’єкцію.

"Думаю, цілком ймовірно, що у нас буде такий препарат, щоб бути абсолютно впевненим, що, коли ці варіанти вразять США, вони не вислизнуть від захисту вакцинацією", – додав мільярдер.

Відомо, що нині він фінансує дослідження в Південній Африці, щоб визначити, наскільки ефективні вакцини AstraZeneca, Johnson&Johnson і Novavax проти заразніших штамів COVID-19.

Гейтс висловив переконання: якщо коронавірус не викоренити, в майбутньому можуть знадобитися додаткові щеплення.

"Ймовірно, не щороку, але поки він існує, ми хочемо, щоб якомога більше американців не передавали його одне одному", – додав він.

Зазначимо: раніше донька американського мільярдера Білла Гейтса Дженніфер отримала першу дозу щеплення проти коронавірусу й пожартувала, що разом із ним їй не вживили чіп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Білл Гейтс
Місце
США
Теги
вакцина Novavax вакцина AstraZeneca Вакцина від коронавірусу
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