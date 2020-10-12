Безсимптомних хворих на COVID-19 не буває, – лікар

Головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький вважає, що безсимптомних хворих на коронавірус не буває.

Як сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL, у пацієнтів із COVID-19 завжди є симптоми.

"Це закладеність носа, температура 37,2, кашель, сильна втома, головний біль", – зазначив головлікар.

У молоді коронавірус і справді може мати легший перебіг pixabay.com

Водночас, за його словами, у молоді коронавірус і справді може мати легший перебіг.

"А от старші, навіть після 30-35 років, відчують його хоча би на рівні ГРВІ", – додав Жиравецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Тарас Жиравецький розповів, що коронавірус запускає в організм людини системне запалення, виснажує його й може спровокувати проблему, яка проявиться згодом.