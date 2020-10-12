Безсимптомних хворих на COVID-19 не буває, – лікар

Але старші відчують його хоча б на рівні ГРВІ

За його словами, у молоді COVID-19 дійсно може мати легкий перебіг

Лікар зазначив, що із симптомів коронавірусу можуть бути закладеність носа, температура 37,2, кашель, сильна втома, головний біль

Головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький вважає, що безсимптомних хворих на коронавірус не буває.

Як сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL, у пацієнтів із COVID-19 завжди є симптоми.

"Це закладеність носа, температура 37,2, кашель, сильна втома, головний біль", – зазначив головлікар.

У молоді коронавірус і справді може мати легший перебіг. Джерело: pixabay.com pixabay.com

Водночас, за його словами, у молоді коронавірус і справді може мати легший перебіг.

"А от старші, навіть після 30-35 років, відчують його хоча би на рівні ГРВІ", – додав Жиравецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Тарас Жиравецький розповів, що коронавірус запускає в організм людини системне запалення, виснажує його й може спровокувати проблему, яка проявиться згодом.

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