Безсимптомні хворі на COVID-19 швидше втрачають антитіла, – вчені

У пацієнтів, які безсимптомно переносять коронавірусну хворобу COVID-19, швидше знижується рівень антитіл.
Такими є результати нового дослідження, опублікованого в Nature Medicine. Водночас дослідники зауважують: це не означає, що в них зникає імунітет.
Спеціалісти порівняли 37 безсимптомних хворих з аналогічною кількістю пацієнтів, у яких були симптоми в китайському окрузі Веньчжоу, і взяли під сумнів ідею "сертифікатів імунітету" для людей, які одужали від COVID-19. Водночас експерти підкреслили: такі результати не обов'язково означають, що ці особи можуть заразитися вдруге.
Оскільки навіть низькі рівні потужних нейтралізувальних антитіл можуть бути захисними для організму, як і Т-клітини та В-клітини імунної системи.
"Більшість людей, як правило, не знає про імунітет Т-клітин, і велика частина розмов була присвячена рівням антитіл", – зазначила вірусологиня з Колумбійського університету Анжела Расмуссен.
Крім Т-клітин, які можуть вбити вірус під час зіткнення, хворі створюють так звані В-клітини, які в разі необхідності можуть швидко збільшити вироблення антитіл.
"Якщо вони знову виявлять вірус, то запам'ятають і почнуть виробляти антитіла дуже й дуже швидко", – наголосив вірусолог із Медичної школи Ікан Флоріан Краммер.
Антитіла (захисні білки, що виробляються у відповідь на інфекцію) можуть тривати всього два-три місяці, особливо в людей, у яких не проявлялися симптоми хвороби під час інфікування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що імунітет до коронавірусу може тривати тільки шість місяців.
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