Гомеопат лікує коронавірус без офіційних протоколів

Скільки з мракобіссям не борись, його стає тільки більше. Псевдолікарі зараз повилазили як гриби після дощу.

А що, доказова медицина явно поступається в боротьбі з коронавірусом. Число хворих тільки зростає, а система охорони здоров'я не вигрібає.

Вакцини тільки на стадії розробки. Так, деякі вже проходять клінічні випробування за участю добровольців, що дає надію. Ліки, які могли бути єффективними від ковіду, таким не виявилися. Дозволено тільки ремдесівір, але з цим не згодні в ВООЗ. Саме тому подібні ситуації сприятливі для всяких шахраїв.

Один гомеопат Демьян Попов в інтернеті вчить людей лікувати коронавірус. У своїх "рекомендаціях" він посилається на зарубіжних вірусологів, фізіологів та лікарів.

Свою аудиторію він просвітлює щодо прийому антибіотиків, препаратів, що розріджують кров, про шкоду КТ та небезпеку ШВЛ. При цьому його поради не збігаються або зовсім суперечать протоколам лікування COVID-19 в Україні. Надавати таку інформацію людям без належної освіти все одно, що дати мавпочці гранату.

І в самому кінці поста чудотворець звертається до тих, хто шукає альтернативні способи лікування. За його словами, ковід можна вилікувати за допомогою (барабанний дріб) Арсенікум альбум, Фосфора і ще якимось недоведеним сміттям. Навіть запам'ятовувати ці назви шкідливо для здоров'я!

MedOboz вже неодноразово писав про шкоду гомеопатії. Цей метод лікування не визнається ефективним в Англії та Франції. Гомеопатичну допомогу більше не фінансують, так як вона "не продемонструвала науково доведену ефективність". В Америці оновлюють інструкції, щоб попередити споживачів про можливу небезпеку недоведених сумішей.

Гомеопатія - це не ліки

Але це в Європі, в США, а в Україні часто намагаються лікуватися всякою довколамедичною фігнею. Причина цього – повальна необізнаність населення в тому, яка різниця між ліками, БАДами і гомеопатією. БАДи та гомеопатія не є лікарськими препаратами, вони не проходять реєстрацію, ніхто не перевіряє їх ефективність та безпеку.

Найголовніше, що потрібно розуміти відносно гомеопатії та БАДів – їх виробники не хочуть вам допомогти, вони зацікавлені в тому, щоб ви купили їх продукт, а відповідальність за його ефективність вони не несуть.

Раніше MedOboz писав про найпоширеніші міфи про вітаміни та БАДи.

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