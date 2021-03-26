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/ Пульмонологія

AstraZeneca та вчені з Оксфорду створили вакцину-спрей від COVID-19 і набирають добровольців

2.3т
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Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca та Оксфордський університет створили нову вакцину проти коронавірусу у вигляді назального спрея. Розробники вже почали набір добровольців для клінічних досліджень препарату.

Перша фаза випробувань може початися у Великобританії вже на наступному тижні (з 29 березня). Про це повідомило видання Financial Times.

Спочатку вчені хочуть залучити для експерименту близько 30 здорових добровольців у віці до 40 років. Вони отримають одну дозу препарату, через деякий час 15 із них – другу.

На цьому етапі випробування триватимуть близько чотирьох місяців. Розробники перевірять безпеку вакцини, і, якщо вона підтвердиться, на наступній фазі – ефективність препарату із залученням більшої кількості осіб.

Серед переваг називають те, що вакцину-спрей буде легше вводити. "Щеплення" таким чином простіше зробити дітям.

Також очікується, що вакцина у вигляді спрею для носа може значно знизити поширення коронавірусу, який переважно передається через верхні дихальні шляхи.

Нова вакцина проти COVID-19

Нова вакцина проти COVID-19

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Автор
Дар&#39;я Дурова Дар'я Дурова
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Великобританія
Теги
вакцина AstraZeneca Вакцина від коронавірусу
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