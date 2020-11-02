AstraZeneca почала прискорену перевірку вакцини проти COVID-19

Англо-шведська фармкомпанія AstraZeneca повідомила, що британський регулятор почав прискорену перевірку даних щодо її потенційної вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters UK.

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) під час безперервних оглядів може бачити клінічні дані в режимі реального часу. Щоб прискорити процес затвердження, виробник надає всю потрібну інформацію про виробничі процеси та випробування.

Цей підхід розроблений для прискорення оцінки перспективних ліків або вакцин під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я.

Щеплення, розроблене AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, є одними з лідерів в гонці з розробки вакцини від COVID-19 і знаходиться на пізній стадії випробувань.

Раніше MedOboz писав, що американська компанія Moderna, яка першою почала тестування вакцини проти коронавірусу, завершила набір добровольців для останньої фази клінічних випробувань.