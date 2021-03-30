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/ Пульмонологія

AstraZeneca перейменувала вакцину від COVID-19

26.8т
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Фармацевтична англо-шведська компанія AstraZeneca перейменувала вакцину від коронавірусу. З 25 березня вона називається Vaxzevria.

Зміна назви не спричинить будь-яких інших змін препарату, повідомляє European Medical Agency та Lakemedelsverket. Причина такого рішення не уточнюється.

Зазначається, що фахівці з вакцинації повинні знати про перейменування, тому що інформація про продукт, його маркування й упаковка можуть виглядати інакше.

Vaxzevria – AstraZeneca.
Vaxzevria – AstraZeneca. Джерело: ema.europa.eu

"Vaxzevria – це вакцина для запобігання коронавірусної хвороби COVID-19 у людей у віці 18 років і старше. Vaxzevria складається з іншого вірусу (з сімейства аденовірусів), який був модифікований, щоб утримувати ген для виробництва білка з SARS-CoV-2. Vaxzevria не містить самого вірусу і не може викликати COVID-19", – йдеться в новому описі препарату.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Канада призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca для людей у віці до 55 років нібито через ризик утворення тромбів.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Теми
Вакцинація в Україні та світі Коронавірус
Теги
вакцина AstraZeneca вакцина Vaxzevria
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