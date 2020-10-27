Аспірин може удвічі знижувати ризик смерті від COVID-19 – дослідження

Дослідники Мерілендського університету в США з'ясували, що аспірин є потенційним засобом, який сприяє зниженню рівня смертності від коронавірусу за допомогою боротьби з ускладненнями.

Учені провели наукову роботу за участю 412 заражених пацієнтів. Усі вони були госпіталізовані з симптомами різної тяжкості, пише Daily Mail.

314 осіб із них не отримували аспірин під час лікування. Решта ж 98 приймали цей препарат протягом 24 годин після госпіталізації або за 7 днів до госпіталізації. Після цього фахівці проаналізували вплив аспірину на потребу в штучній вентиляції легень і надходження до відділення інтенсивної терапії. Також розраховувався і коефіцієнт смертності серед усіх учасників експерименту.

Дослідники виявили, що щоденний прийом таблеток з низькою дозою може знизити ймовірність попадання в відділення інтенсивної терапії або приєднання до апарату штучної вентиляції легень більш ніж на 40%. Крім того, це майже удвічі знижує ризик смерті від інфекції – на 47%.

З'ясувалося, що серед пацієнтів, що приймали аспірин, під'єднання до апарату ШВЛ потребували 35,7% інфікованих, тоді як у другій групі, де курсу ліків не було, цей показник становив 48,4%.

Ризик необхідності в інтенсивній терапії під час приймання аспірину також знижувався на 12,2%.

Незважаючи на позитивні результати дослідження, вчені наполягають на проведенні рандомізованої контрольованої наукової роботи. Це необхідно, щоб встановити більш чіткий зв'язок між прийомом аспірину і зниженням пошкодження легень і смертності серед заражених коронавірусом.

"Якщо наше відкриття підтвердиться, це зробить аспірин першими широко доступними безрецептурними ліками для зниження смертності пацієнтів з COVID-19", – сказав керівник дослідження доктор Джонатан Чоу, доцент кафедри анестезіології в UMSOM.

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