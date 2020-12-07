Антитіла не з'являться відразу: лікар назвав нюанс вакцинації від COVID-19

Антитіла до коронавірусу (COVID-19) не з'являться відразу після проведення вакцинації.

Як розповів в інтерв’ю ТСН головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький, щеплення проводитиметься у два етапи.

"Спочатку вводиться вакцина, через 28 днів – вдруге, а через 14 днів мають виробитися антитіла. Тобто, якщо ми ввели вакцину, то завтра у вас антитіла не виробляться, адже, за логікою, вони мають з'явитися через 1,5 місяця після щеплення", – зазначив він.

Вакцина не гарантує незараження коронавірусом

Друге питання, за словами Жиравецького, що вакцина не гарантує незараження вірусом, як і грипом.

"Вакцина гарантує, що ви можете перенести цю інфекцію і захворювання COVID-19 у легшій формі. Це позитив у тому разі, якщо буде більше легших форм. Це зменшить навантаження на лікарні. Але загалом, що стосується кількості людей, які захворіють, то лишається питання, чи вакцина буде рятувати від зараження коронавірусом", – пояснив лікар.

Він додав, що сама вакцинація населення може тривати кілька місяців, а вироблення антитіл – 1,5-2 місяці від останніх пацієнтів, тому оцінити результати можна буде десь через пів року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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