Антитіла до коронавірусу в тих, хто перехворів, зникають на третій місяць – дослідження

Антитіла до коронавірусу нового типу починають зникати з крові й організму носіїв COVID-19, які перехворіли на нього, приблизно через три місяці після зараження.

Це з'ясували канадські медики з Центру крові Гема-Квебек, повідомляє Daily Mail. Водночас підкреслюється, що у фахівців немає підстав вважати, що імунітет до COVID-19 після вакцинації зникне так само швидко.

"Зараз проходить безліч клінічних випробувань щодо використання плазми крові тих, хто перехворів, для лікування коронавірусу. Виникло питання – в який момент потрібно збирати кров для отримання максимальної кількості антитіл. Наші спостереження показують, що вони далеко не вічні. Якщо ви перехворіли на COVID-19 і хочете допомогти, потрібно здати кров якомога раніше", – підкреслила одна з авторів дослідження Рене Базен.

Антитіла до COVID-19 зникають на третій місяць, – учені

Вона разом із колегами досліджувала зразки крові пацієнтів, які одужали від коронавірусу, що використовувалися в межах експериментів із лікування цієї хвороби плазмою крові з антитілами до COVID-19. Учені щотижня збирали зразки у 15 добровольців (11 чоловіків і 4 жінок), відстежуючи те, як змінювалася в них концентрація антитіл.

Зазначається, що отримані дані підтвердили результати попередніх експериментів американських учених. Так, концентрація антитіл в організмі тих, хто видужав, почала падати приблизно на 88 день після зараження. Тоді як за наступні три тижні вона зменшилася приблизно наполовину, а в результаті десь через три-чотири місяці антитіла до COVID-19 майже повністю зникали з організму перехворілих.

Учені зібрали зразки плазми крові в тих, хто перехворів на COVID-19, щоб дослідити зміни в них концентрації антитіл до вірусу

Базен підкреслила, що цей факт пояснює те, чому в крові приблизно 7% донорів, кров яких канадські медики збирали під час експериментів із переливання плазми, практично не було антитіл. За її словами, це потрібно враховувати під час оцінки кількості перехворілих за тестами на антитіла, а також під час збирання крові для отримання сироватки з антитілами.

Водночас канадські вчені говорять, що їхні висновки стосуються тільки антитіл тих, хто перехворів на коронавірус. Вони пояснюють, що під час вакцинації імунна відповідь виробляється інакше. Поки у фахівців немає підстав вважати, що імунітет до COVID-19 після вакцинації зникне так само швидко, як після перенесеної хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль заявив, що масова вакцинація від COVID-19 не є гарантією перемоги над вірусом, оскільки поки не відомо, скільки часу будуть зберігатися антитіла.