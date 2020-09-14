Антитіла до COVID-19 зберігаються не менш ніж 4 місяці – дослідження

Антитіла до коронавірусу (COVID-19) можуть зберігатися в організмі щонайменше чотири місяці.

Як пише The Economist, до такого висновку дійшла група вчених з Ісландії, фахівців у галузі декодування генетичних структур.

У результатах їхнього дослідження йдеться про наявність антитіл у 1200 ісландців, які заразилися вірусом SARS-CoV-2, а потім одужали. У понад 90% випробовуваних двічі було виявлено позитивну реакцію тесту на наявність антитіл: уперше – відразу після інфікування, а вдруге – через чотири місяці.

Вакцина від коронавірусу має забезпечувати тривалий захист pixabay.com

При цьому ті люди, які перенесли це захворювання в більш важкій формі і були госпіталізовані, показали більш високий рівень антитіл. Те саме стосується чоловіків і літніх людей, у яких це вірусне захворювання може проходити в більш серйозній формі.

"Виявлені антитіла, найімовірніше, дають змогу забезпечити імунітет. Це означає, що вакцина, яка сприяє їх утворенню, має забезпечувати досить тривалий захист", – пише видання.

У ще одному дослідженні фахівці британської Медичної дослідницької ради займалися проведенням тестів, пов'язаних із виявленням Т-клітин. Про ці клітини менше публікацій у пресі, проте вони відіграють таку ж життєво важливу роль у тому, що стосується боротьби з інфекцією і забезпеченням тривалого захисту (їхня важливість наочно продемонстрована за допомогою ВІЛ, оскільки вони здатні виявляти і знищувати цей вірус).

Учені порівняли проби крові у 28 пацієнтів із середньою формою захворювання і в 14 пацієнтів із гострою формою захворювання на COVID-19, а також у 16 здорових донорів. У результаті виявлено "значну" відповідь Т-клітин у заражених людей, як це зазначалося і в ісландській групі.

Зокрема, в разі середньої тяжкості захворювання зазначалося більше клітин cd8+, які безпосередньо вбивають заражені клітини, на відміну від клітин cd4+, які регулюють імунну відповідь у більш загальному плані.

Було встановлено, що Т-клітини здатні розпізнавати вісім окремих частин цього вірусу, зокрема протеїн-шип (spike protein), що дає йому змогу проникати в клітини людського тіла. Список атакованих об'єктів може бути корисним під час роботи в майбутньому над поліпшенням вакцини.

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