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/ Пульмонологія

Антитіла до COVID-19 зберігаються не менше 4 місяців – дослідження

1.6т
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Антитіла до коронавірусу (COVID-19) можуть зберігатися в організмі як мінімум 4 місяці.

Як пише The Economist, до такого висновку прийшла група вчених з Ісландії, фахівців в області декодування генетичних структур.

У результатах їх дослідження йдеться про наявність антитіл у 1200 ісландців, які заразилися вірусом SARS-CoV-2, а потім одужали. У понад 90% випробовуваних двічі була виявлена позитивна реакція тесту на наявність антитіл – перший раз відразу після інфікування, а другий раз через чотири місяці.

Вакцина від коронавірусу повинна забезпечувати тривалий захист

Вакцина від коронавірусу повинна забезпечувати тривалий захист

pixabay.com

При цьому ті люди, які перенесли це захворювання в більш важкій формі і були госпіталізовані, показали більш високий рівень антитіл. Те ж саме відноситься до чоловіків і літніх людей, у яких це вірусне захворювання може проходити в більш серйозній формі.

"Виявлені антитіла, швидше за все, дозволять забезпечити імунітет. Це означає, що вакцина, яка сприяє їх утворенню, повинна забезпечувати досить тривалий захист", – пише видання.

У ще одному дослідженні фахівці британського Медичної дослідницької ради займалися проведенням тестів, пов'язаних з виявленням Т-клітин. Про ці клітини менше публікацій в пресі, проте вони відіграють таку ж життєво важливу роль у тому, що стосується боротьби з інфекцією і забезпеченням тривалого захисту (їхня важливість наочно продемонстрована за допомогою ВІЛ, оскільки вони здатні виявляти і знищувати цей вірус).

Вчені порівняли проби крові у 28 пацієнтів із середньою формою захворювання і у 14 пацієнтів з гострою формою захворювання на COVID-19, а також у 16 здорових донорів. В результаті виявлено "значну" відповідь Т-клітин у заражених людей, як це відзначалося і в ісландській групі.

Зокрема, в разі середньої тяжкості захворювання відзначалося більше клітин cd8+, які безпосередньо вбивають заражені клітини, на відміну від клітин cd4+, які регулюють імунну відповідь в більш загальному плані.

Було встановлено, що Т-клітини здатні розпізнавати вісім окремих частин цього вірусу, включаючи протеїн-шип (spike protein), що дозволяє йому проникати в клітини людського тіла. Список атакованих об'єктів може бути корисним при роботі в майбутньому над поліпшенням вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї представили три вакцини, які повинні подолати коронавірус.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Теги
дослідження Коронавірус
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