Антитіла до COVID-19 виявили у грудному молоці: вчені вказали на ризики

Учені знайшли антитіла до коронавірусу (COVID-19) у грудному молоці матерів, які перенесли захворювання.
Відповідне дослідження провели вчені з Пекінського інституту біотехнології та фахівці Каліфорнійського університету Мерсед, передають "Известия". За словами експертів, у молоці матерів-годувальниць містяться спеціалізовані антитіла, які можуть виживати у травному тракті після обробки їх шлунковим соком. Учені вважають, що саме ці антитіла захищають немовлят від коронавірусу.
Фахівці також зазначають, що в теорії грудне молоко могло б застосовуватися при лікуванні коронавірусу, проте є чинники, що перешкоджають цьому. На їхню думку, вартість такого засобу буде невиправдано високою.
У грудному молоці виявили антитіла до коронавірусу
Фото REUTERS
Також, як розповів російський фахівець із коронавірусу, завідувач лабораторією екології мікроорганізмів ДСФУ Михайло Щелканов, в молоці можуть, навпаки, міститися віруси. Сам підхід щодо використання антитіл із грудного молока вчений назвав розумним. Однак, за його словами, він не є панацеєю.
"Його можна використовувати для закапування на слизові. Це нормальний підхід. Хоча за наявного рівня біотехнологій такі антитіла можна створювати мільйонами, це вже не є проблемою. Але отримувати їх із молока, звісно ж, простіше", – зазначив експерт.
"Мінусом у використанні грудного молока є те, що це досить дорогі ліки, з огляду на необхідність попереднього ретельного обстеження донора на наявність або відсутність різноманітних захворювань. Більш правильним було б використання виділених з молока антитіл за допомогою імуносорбенту. Але таку саму операцію виділення можна зробити і з крові, що значно дешевше (потенційних донорів крові значно більше, ніж матерів-годувальниць). Тому поки я не бачу великого сенсу розвивати цю тему", – розповів начальник науково-дослідної лабораторії комп'ютерного моделювання лікарських засобів Південно-Уральського державного університету Володимир Потьомкін.
Антитіла – захисні білки, що виробляються у відповідь на інфекцію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що імунітет до коронавірусу може тривати тільки шість місяців.
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