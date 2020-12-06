Ще раз напишу коротко і доступно про те, що коронавірус це не вірус, а захворювання, яке спровокував коронавірус.

Ефективних ліків проти вірусу досі немає і мабуть не буде створено.

Жоден з сучасних препаратів не знищує вірус, але наш організм це робить самостійно за 2 тижні.

В чому ж проблема?

Чому лікарі призначають антибіотики при ковіді?

Все просто, тому що ковід може ускладнитись приєднанням бактерійних інфекцій, як тих що "дрімають" в нашому організмі, але наша імунна система блокує їх розмноження, так і тих, що "живуть" в лікарнях і легко можуть потрапити в наш організм коли він виснажений та ослаблений ковідом.

Ще раз нагадую, що вгадувати лікарю важко чи потрібен антибіотик, тому він дивиться об‘єктивно чи є зміни в загальному аналізі крові, а також чи піднявся ЦРП і прокальцитонін.

За цими аналізами можна запідозрити приєднання бактерійної інфекції і прийняти рішення про прийом антибіотику.

Якщо у пацієнта з ковідом вже не було температури, а на 7-10 день чи пізніше температура різко піднялась це також може бути ознакою приєднання бактерійної інфекції.

В чому проблема?

Чому потрібен антибіотик при ковіді?

Ковід це захворювання, яке різко знижує опірність нашого організму або простіше "кладе наш імунітет на лопатки" і таким чином бактерії можуть розмножуватись в нашому організмі дуже швидко і без перешкод, що може призвести до сепсису і прискорити потрапляння пацієнта в реанімацію.

Стосовно альтернатив антибактерійним препаратам, коли ми маємо приєднання бактерійної інфекції наразі людство не придумало, і вигадувати велосипед не рекомендую особливо тим, хто був політичним експертом, а за кілька місяців став медичним.

Так, я за те щоб антибіотики призначали тільки лікарі, а продаж їх був тільки за рецептом, але для цього не потрібно роками залякувати все населення країни, а просто прийняти закон, бо усі ж керівники МОЗУ та депутати хочуть, щоб українці не займались самолікуванням, особливо антибіотиками, а змін за 30 років немає жодних.

Прохання до колег перестати призначати фуфломіцини, які шкодять в десятки разів більше за антибактерійні препарати і не розганяти паніки серед пацієнтів, бо вони вже починають лякатись призначень медиками антибіотиків або не приймати їх, коли це дійсно потрібно.

Усі ми отримаємо значно кращі результати у лікуванні ковіду, коли будемо коротко і правдиво пояснювати нашим пацієнтам, що з ними відбувається і чому їм призначено антибактерійний, жарознижуючий, стероїдний гормон чи антикоагулянт, бо інакше ми перетворюємо медицину в науку, яку "можна вивчити за 15 хвилин", переглянувши кілька відео в ютюбі та прочитавши кілька постів у фейсбуці.

Самолікування та самодіагностика мають зникнути з нашого життя, бо здоров‘я має бути в руках професіоналів, а не самих пацієнтів, яких я також добре розумію. А особливо розумію їх бажання залишитись живими та відновитись після ковіду!

Якщо Вам цікаво, можна почитати мої історії з практики ось тут

Або усі пости про коронавірус зібрані разом саме тут