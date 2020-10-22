Американська Moderna почала останню фазу тестування вакцини від COVID-19

Біотехнологічна компанія Moderna, яка першою почала тестування вакцини проти коронавірусу, завершила набір добровольців для останньої фази клінічних випробувань.

Про це передає Business Insider з посиланням на прес-реліз виробника.

Очікується, що це дослідження покаже, чи ефективна вакцина в запобіганні коронавірусної хвороби вже до кінця 2020 року.

Вакцина на основі матричної РНК (мРНК-1273) має кілька кінцевих цілей: первинна – профілактика симптомів ковіду; вторинні – профілактика тяжкого перебігу хвороби та інфікування SARS-CoV-2.

bostonglobe.com

На початку осені компанія продовжила набір добровольців, щоб залучити більше представників національних меншин. Зараз їх 37% від загального числа учасників, що в цілому відображає національну різноманітність США.

Раніше MedOboz повідомляв, що в ході випробувань вакцини від COVID-19, розробленої компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, помер один з учасників.