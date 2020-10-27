Американська Eli Lilly зупинила випробування ліків від коронавірусу

Віктор Литвиненко Пульмонологія 16:10, 27.10.2020

Фармацевтична компанія Eli Lilly закінчила клінічні випробування свого препарату для лікування COVID-19 на основі антитіл.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

Дослідники дійшли висновку, що терапія з використанням бамланівімабу навряд чи допоможе пацієнтам подолати просунуту стадію захворювання, викликаного SARS-CoV-2.

Дане рішення стосується тільки тяжких випадків перебігу коронавірусної хвороби. Препарат продовжать вивчати при лікуванні легкої та помірної форм COVID-19.

MedOboz раніше писав, що біотехнологічна компанія Moderna завершила набір добровольців для останньої фази клінічних випробувань ліків від коронавірусу.

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

Хлопці вмирали, а власниця авто влаштувала розбірки: подробиці смертельної аварії на Хмельниччині

Стало відомо про таємне доручення Єрмака щодо постачання зброї до Азербайджану

Вагітну підкидало на ношах і било в живіт. Подробиці скандалу зі швидкою на Київщині

Українських заробітчан змусять платити податки: кому, скільки і як доведеться віддати

На Луганщині лідирує сепаратист Струк: з'явилися дані у трьох містах