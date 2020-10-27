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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Американська Eli Lilly зупинила випробування ліків від коронавірусу

1.2т
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Фармацевтична компанія Eli Lilly закінчила клінічні випробування свого препарату для лікування COVID-19 на основі антитіл.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

Дослідники дійшли висновку, що терапія з використанням бамланівімабу навряд чи допоможе пацієнтам подолати просунуту стадію захворювання, викликаного SARS-CoV-2.

Дане рішення стосується тільки тяжких випадків перебігу коронавірусної хвороби. Препарат продовжать вивчати при лікуванні легкої та помірної форм COVID-19.

MedOboz раніше писав, що біотехнологічна компанія Moderna завершила набір добровольців для останньої фази клінічних випробувань ліків від коронавірусу.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
ліки
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