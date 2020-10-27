Американська Eli Lilly зупинила випробування ліків від коронавірусу

Фармацевтична компанія Eli Lilly закінчила клінічні випробування свого препарату для лікування COVID-19 на основі антитіл.
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.
Дослідники дійшли висновку, що терапія з використанням бамланівімабу навряд чи допоможе пацієнтам подолати просунуту стадію захворювання, викликаного SARS-CoV-2.
Дане рішення стосується тільки тяжких випадків перебігу коронавірусної хвороби. Препарат продовжать вивчати при лікуванні легкої та помірної форм COVID-19.
MedOboz раніше писав, що біотехнологічна компанія Moderna завершила набір добровольців для останньої фази клінічних випробувань ліків від коронавірусу.
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