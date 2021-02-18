Американець захворів на коронавірус-супермутант

Пацієнт зі США заразився гібридною версією коронавірусу. Той утворився шляхом комбінації "британського" варіанта, який називають Kent, і штаму, виявленого раніше в Каліфорнії.

Такий супермутант COVID-19 ще не отримав назви, але вчені вже побоюються, що рідкісне явище може створити штам, який швидко поширюватиметься і ухилятиметься від уже набутого людьми імунітету. Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що в зразках, взятих в американського пацієнта, виявили варіанти Kent, уже відомий у науці як B.1.1.7, і каліфорнійський штам, який отримав назву B.1.429.

Американець захворів на супермутант коронавірусу

Такий супермутант COVID-19 попався під час дослідження зразків фахівцю Бетті Корбер із Лос-Аламоської національної лабораторії в Нью-Мексико, додає New Scientist. Вчені зі США заявляють, що штами об'єдналися в "рекомбінацію". Так відбувається, коли дві різні версії вірусу заражають одну й ту ж клітину, а потім міняють місцями гени під час розмноження, внаслідок чого виникає новий варіант.

У минулому дослідники попереджали, що таке можливо, але "малоймовірно", адже вимагає дуже специфічних умов і збігу в основному неконтрольованих подій. Комбінування штамів, пояснюють експерти, ймовірніше під час великих спалахів інфекції.

Гібридний варіант коронавірусу виявився комбінацією "британського" і "каліфорнійського" штамів

Вважають, що американець заразився супермутантом COVID-19, тому що декілька інших варіантів, які збігаються з мутаціями в штамах B.1.1.7 і B.1.429, виникли одночасно в одному і тому ж місці. Докладних відомостей про пацієнта немає, тому незрозуміло, відбулася комбінація у нього чи він заразився таким гібридом від когось іншого.

Американець заразився мутантом "британського" і "каліфорнійського" штамів COVID-19

Експерти підкреслюють: поки це тільки один такий випадок інфікування, але не відкидають, що їх може бути більше. Деякі з них визнали, що рекомбінація може бути "небезпечною", тому що вона змогла так раптово змінити вірус. Також учені стурбовані тим, що гібридний штам коронавірусу несе в собі мутації, які, мабуть, дозволяють йому швидше поширюватися, а також "пробивати" вже наявний імунітет у людей, які перенесли вірус чи вакцинацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом у світі виявляють все більше мутованих штамів коронавірусу. Серед нових – "південноафриканський", "британський" і "бразильський" варіанти. Про те, чи впораються з ними вакцини проти COVID-19, – читайте в матеріалі.