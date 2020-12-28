Академік розповів про тяжкі наслідки у перехворілих на COVID-19

У людей, які перехворіли на коронавірус, згодом можуть виникати серйозні проблеми з різними органами та системами.

Академік Сергій Комісаренко розповів, по яких органах б'є коронавірус

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" попередив академік Національної академії наук України, директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Сергій Комісаренко. За його словами, збудник хвороби вражає кожен організм по-різному – у когось усе обмежується легким впливом, у когось – серйозним, а в когось узагалі закінчується летально.

"Воно (захворювання. – Ред.) може вражати центральну нервову систему, тобто позначатися на пам'яті, на поведінці, спричиняти симптоми, схожі на інсульт, бити по серцю, породжувати захворювання, схоже на інфаркт міокарда, і призводити до смерті", – пояснив науковець.

Комісаренко наголосив, що приблизно третина людей, які перехворіли на коронавірус, згодом мають справу з ускладненнями, які порушують роботу центральної чи периферичної нервової системи. Крім того, у третини пацієнтів виявляють тромбоз легень.

"Може бути досить складне запалення легень, може бити по нирках. Моєму приятелю, який у Німеччині досить важко перехворів, довелося після ускладнення видалити одну нирку. Тобто, у різних людей можуть бути різні ускладнення, вони можуть бути короткими, можуть бути довготривалими", – пояснив Комісаренко.

Нагадаємо, також академік припустив, що стрімке зменшення кількості хворих на коронавірус в Україні може бути пов'язане із закінченням першої хвилі пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головна лікарка київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан також попередила про загрозу небезпечних ускладнень для людей, котрі перенесли COVID-19 безсимптомно. Серед них – інфаркти, міокардити, мігрені, подагра та захворювання нирок.