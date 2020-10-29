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/ Пульмонологія

80% хворих на COVID-19 мають загальний симптом – вчені

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Дефіцит вітаміну D спостерігається більше ніж у 80% хворих на коронавірусну інфекцію. Низькі показники цієї речовини частіше визначаються у чоловіків.

Про це свідчать результати, опубліковані в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Іспанські вчені вирішили з'ясувати, чи може нестача вітаміну D в організмі бути фактором ризику при COVID-19 та впливати на тяжкість перебігу хвороби.

Так, у 82,2% пацієнтів рівень вітаміну D був нижче, ніж у контрольній групі. У дослідженні проаналізували дані 216 пацієнтів з підтвердженим ковідом і 197 здорових людей (контроль).

Дефіцит вітаміну D є поширеним захворюванням, яке може посилюватися в осінньо-зимовий період. Крім того, вітамін D як - це стероїдний гормон, який бере участь у формуванні як вродженого, так і набутого імунітету, а також в антимікробному захисті та боротьбі з внутрішньоклітинними патогенами.

80% хворих на COVID-19 мають загальний симптом – вчені

Важливо відзначити, що нестачу цієї речовини часто виявляють у людей похилого віку та людей з серцево-судинними захворюваннями, діабетом, онкологією. Сьогодні відомо, що ці патології є негативним прогностичним фактором при COVID-19.

Раніше MedOboz писав, що вчені назвали фактор, який збільшує смертність від COVID-19 на 15%. Це було встановлено в ході глобального дослідження.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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