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/ Психологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Жінки чи чоловіки? Хто більше страждає від пандемії та ізоляції

1.2т
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Пандемія коронавірусу може завдати більше шкоди психічному здоров'ю жінок, ніж чоловіків.

Відповідне дослідження було проведено в Канаді, пише HealthDay.

Під час дослідження школи та багато підприємств були закриті, а людям було наказано якомога довше залишатися вдома, щоб зменшити передачу коронавірусу.

Більше 66% учасників опитування повідомили про погану якість сну і більше 39% повідомили про погіршення безсоння. Всі сказали, що у них збільшилися тривожність та занепокоєння.

"В цілому, дослідження показало, що жінки частіше повідомляють про тривогу і депресію. Їх симптоми погіршувалися з часом та зі збільшенням тривалості періоду ізоляції", – сказала автор дослідження Вероніка Гуаданьї, науковий співробітник Медичної школи Університету Калгарі.

Вона зазначила, що прогресуюче зростання тривожності, депресії, поганої якості сну та травм спостерігається як у чоловіків, так і у жінок, але з часом це зростання було вище у жінок.

Раніше MedOboz повідомляв, що якісний сон, фізичні вправи та вживання більшої кількості свіжих фруктів і овочів є ключовими факторами психічного здоров'я у молодих людей.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Теги
Психологія Стрес
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