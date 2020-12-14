Як зберегти психічне здоров'я в молодому віці: поради вчених

Якісний сон, фізичні вправи та вживання більшої кількості свіжих фруктів і овочів є ключовими факторами психічного здоров'я у молодих людей.

Як передає MedicalХpress, для дослідження було опитано більше тисячі респондентів.

Вчені виявили, що саме якість сну, а не його тривалість, найбільше впливає на ментальне благополуччя. Однак вони не виключають, що занадто мало або занадто багато сну негативно впливає на самопочуття.

Крім цього, фізичні вправи та вживання свіжих фруктів і овочів були пов'язані з поліпшенням психічного здоров'я в досліджуваній групі.

У людей, сон яких тривав 9,7 годин за ніч, симптоми депресії спостерігалися рідко, а у тих, хто спав по 8 годин, відчуття благополуччя було найвищим.

Вживання 4,8 порцій свіжих рослинних продуктів асоціювалося з кращим самопочуттям, вживання менше двох порцій – з поганим.

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