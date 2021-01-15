Визначено незвичайний фактор можливого розвитку анорексії

Ймовірність розвитку у людини анорексії залежить не тільки від психологічних факторів. Великий вплив на цю схильність може мати і склад мікрофлори кишечника.

Таке припущення висловили біологи з Оксфордського університету (Англія). Результати їхнього дослідження опублікував журнал Frontiers in Psychiatry.

Під час наукового експерименту фахівці пересадили мікрофлору людини з анорексією в кишечник мишей. Щоправда, у гризунів їх попередньо було очищено від бактерій.

Вчені припускають, що мікрофлора кишечника людини теж може впливати на ймовірність розвитку у неї анорексії

Під час спостережень вчені помітили, як гризуни почали повільніше набирати вагу, а також стали імпульсивнішими, тривожнішими. Тоді як у мишей, яким пересадили мікрофлору від здорових людей, поведінка була нормальною.

За словами однієї з авторів дослідження Ани Генчулеску, це нібито свідчить про те, що зміни в мікрофлорі можуть зумовити тільки частину симптомів анорексії у її носіїв. Вона також зазначила, що мікрофлора людей, які страждали на анорексію, була в середньому менш різноманітна, ніж у здорових.

Дослідники вважають, що в майбутньому це захворювання можна буде "придушити", очистивши організм носіїв анорексії від мікрофлори і замінивши бактеріями від здорових людей.

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