У вас коронавірус? Або підозра? Чому нам так важко справлятися з поганими новинами?

Тому, що ми не готові. Так, ми читаємо газети, дивимося ТБ. Слухаємо тих, кого вже торкнулося.

Але ми ні чорта не готові до того, що прилетить і накриє. І в ситуації гострого стресу життєво важливі не тільки ліки, а й швидка психологічна допомога рідних і близьких. І ваша, в тому числі.

Що я рекомендую робити близьким після повідомлення діагнозу:

1. Переконатися, що людина вербальна – задати ряд будь-яких практичних питань, щоб зрозуміти, чи здатна вона сприймати інформацію

2. Дати конкретне завдання, наприклад, заповнити форму опитування. Дізнатися, чи є ті, хто допоможе з продуктами, ліками. Запропонувати зателефонувати цим людям. Спланувати список необхідного в ізоляції. Не залишати людину наодинці зі своїми думками.

3. Не говорити банальностей. Але якщо є факти, що тішить – використовувати їх. Наприклад, в 60% випадків хвороби протікає легко. Привести конкретні приклади одужання. Налаштувати на високу ймовірність позитивного результату. Забезпечити фактами потрібного настрою. Факти діють переконливо і витвережуючи.

Часто буває, що допомоги потребує не пацієнт, а його близька людина. Сильний духом хворий збирається, повідомляє новину чоловікові / дружині і стикається з істерикою, нерозумінням, гнівом. І не завжди його сил вистачає ще й на втіху, що погіршує і без того непросту ситуацію. Пам'ятайте, що реакція ця найчастіше викликана шоком. І в ваших силах повідомити про це чітко і м'яко.

Як говорити?

1. Важливо передати максимально чітко інформацію про свою хворобу, те, що ви знаєте.

2. Попередити про можливі зміни звичної рутини. Постарайтеся сформулювати, яка саме підтримка вам потрібна від партнера і хто ще може допомогти в цей непростий період?

3. Розглянути, в тому числі, і економічний аспект. З моєї недавньої розмови, з чоловіком пацієнтки: "Як тільки дружина повідомила про свій діагноз і про обов'язкову ізоляції, перше, що промайнуло в голові - як ми впораємося, звідки візьмемо гроші. Вона плакала, я шалено її люблю, але не міг думати ні про що інше, крім передбачуваних грошових труднощів ". Продумайте разом варіанти економії, забезпечення.

4. Підкреслити, що ви залишаєтеся партнером. Скажіть про це прямо, про те, що ви потребуєте цього. Нічого не зміниться між вами, крім хвороби, з якою ви будете боротися.

5. Продемонструйте, що ви берете на себе відповідальність. Не за хворобу, а за те, щоб бути активним в її лікуванні.

6. Покажіть партнеру, що бачите і його потреби.

7. Розкажіть партнеру про передбачувані програми лікування та реабілітації. Вам обом потрібно обговорити план майбутніх дій. Це зблизить вас, дозволить розділити тривогу і допоможе зберегти надію.

Будьте позитивними, уважними, практичними. І здоров'я вам. Обіймаю, Кора. Завлаб.