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/ Психологія

Про що говорить підсвідомість: з'явився унікальний психологічний тест

2.5т
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У мережі з'явився цікавий психологічний тест, який може розповісти секрети людської підсвідомості.

Суть тесту полягає у тому, щоб чесно відповісти, що ви побачили вперше на зображенні нижче, пишуть podrobnosti.ua.

"Цей психологічний тест розповість секрети вашої підсвідомості. Відповідайте чесно, що ви побачили першим на зображенні? Нижче прочитайте свій результат", – сказано в повідомленні.

Про що говорить підсвідомість: з'явився унікальний психологічний тест

Дерево. Іноді ви можете здаватися іншим тихим, але це зовсім не через сором'язливість. Насправді ви перебуваєте в гармонії з собою і не шукаєте чужого схвалення.

Горила. Ви максималіст і перфекціоніст. Це непогано, якщо пам'ятати, що іноді надмірна критика може завдати шкоди як вам, так і оточуючим.

Лев. Ви сильна особистість, готові до протистояння і не любите, коли хтось стоїть на шляху.

Риба. Ви чутлива, м'яка і дбайлива людина. Це прекрасні якості, але не дозволяйте людям сприймати вашу турботу як належне.

Про що говорить підсвідомість: з'явився унікальний психологічний тест

bestdealfor11.life

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що денна сонливість у людей виявилася симптомом розвитку хвороби Альцгеймера, яка призводить до передчасної смерті.

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Автор
Гліб Іванов
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