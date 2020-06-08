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/ Психологія

Негативні думки можуть привести до хвороби Альцгеймера в майбутньому – вчені

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Періодичне негативне мислення в більш пізньому віці пов'язане з когнітивним зниженням і накопиченням двох шкідливих білків, відповідальних за хворобу Альцгеймера.

До такого висновку прийшли вчені з Університетського коледжу в Лондоні, передає CNN.

"Ми припускаємо, що повторюване негативне мислення може стати новим чинником ризику розвитку деменції", – зазначила провідна авторка дослідження, докторка Наталі Марчант, психіатриня і старша наукова співробітниця відділу психічного здоров'я коледжу.

Негативне мислення, таке як роздуми про минуле і занепокоєння про майбутнє, досліджувався у понад 350 осіб старше 55 років протягом дворічного періоду.

Близько третини учасників також пройшли ПЕТ-сканування мозку (позитронно-емісійну томографію), щоб виміряти відкладення тау та бета-амілоїду, двох білків, що викликають хворобу Альцгеймера, найбільш поширений тип деменції.

Сканування показало, що в людей, які проводили більше часу, думаючи негативно, було більше цих білків, гірша пам'ять і більше зниження пізнавальної здатності протягом чотирирічного періоду порівняно з людьми, які не були песимістами.

Дослідження також перевірило рівні тривожності та депресії і виявило більше зниження пізнавальної здатності у депресивних і тривожних людей.

"Разом з іншими дослідженнями, які пов'язують депресію і тривогу з ризиком розвитку деменції, ми припускаємо, що хронічне негативне мислення протягом тривалого періоду часу може збільшити ризик розвитку деменції", – сказала Марчант.

Зазначається, що це перше дослідження, яке демонструє біологічний зв'язок між повторюваним негативним мисленням і патологією хвороби Альцгеймера.

Негативне мислення пов'язане з хворобою Альцгеймера

Негативне мислення пов'язане з хворобою Альцгеймера

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що люди з генетичною схильністю до хвороби Альцгеймера мають вдвічі більше шансів заразитися коронавірусом (COVID-19).

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Дослідження вчених
Місце
Великобританія
Теги
Психологія дослідження депресія Хвороба Альцгеймера
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