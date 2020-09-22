Когнитивное реконструирование для борьбы с тревогой

Проблема тревоги в наше время беспокоит большое количество людей: от мелких служащих до директоров международных корпораций. В связи с этим, психологи, психотерапевты и психиатры непрерывно работают над созданием и улучшением существующих методов борьбы с повышенной тревожностью у человека. Эти методы очень разнообразны, поэтому для каждого можно найти приемлемый и эффективный вариант. Одним из самых действенных и научно доказанных является когнитивно-поведенческая терапия. Эта школа психотерапии направлена на работу с мыслями (когнициями) и поведением человека. Довольно часто специалисты, работающие в этом направлении, используют технику когнитивного реконструирования для борьбы с тревогой.

Суть данного метода состоит в том, что для контроля над уровнем тревоги, человек должен научиться работать со своими мыслями, контролировать их.

Речь идет о НАМ – негативноавтоматизированных мыслях. Считается, что именно они являются стимулом развития тревоги. Задача психотерапевта, который использует данный метод, состоит в том, чтобы помочь пациенту заменить дезадаптивные когниции та более позитивные. Например, если человек слишком переживает по поводу публичного выступления, он может думать: "У меня ничего не выйдет, я неудачник, сейчас они меня засмеют". В процессе терапии, их заменят на: "Все будет хорошо, я обязательно справлюсь".

Почему возникает тревога? Человек начинает тревожится, когда он не уверен в исходе какого-то события, в своем положении в семье или на работе, когда он не верит в свои возможности и потенциал или же когда переоценивает трагичность какого-то события и его последствия. Благодаря когнитивному реконструированию мы получаем возможность ближе взглянуть на перечисленные причины, чтобы получить больше информации о них и избавиться от связанного с ними дискомфорта.

В процессе когнитивно-поведенческой терапии, человек учится рационализировать и вместе с терапевтом находить причины своего беспокойства, трезво размышлять о них и находить выход из ситуации. Важно понять, что именно вызывает тревогу, какова причина этого состояния и что нужно делать, чтобы избежать этого. Некоторым людям достаточно дойти до этапа рационализации, когда они успокаиваются и надуманные проблемы уже не кажутся такими страшными. Следующим шагом является разработка четкого плана действий для борьбы с тревогой. Для каждого это будут уникальные, подходящие именно под его ситуацию шаги.

Именно благодаря когнитивному реконструированию удается пересмотреть свои мысли по поводу существующей опасности и того, насколько она серьезна. Большинство из тех проблем, которые сегодня кажутся нам серьезными и пугающими, в ближайшем будущем не будут иметь никакого значения. Важно лишь научиться спокойно и рационально об этом рассуждать, не боясь задавать себе вопросы и искать на них ответы. И с этой задачей отлично справляется метод когнитивного реконструирования.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал