Карантин – оценка смысла нашей жизни?

Нашу сегодняшнюю жизнь сложно назвать комфортной. Многие вынуждены полностью изменить ее привычный стиль, адаптироваться к требованиям карантина и надолго остаться в ограниченном пространстве. Это необходимое и скорее всего правильное решение. Ведь только таким образом мы с вами можем не попасть в сети невидимого врага, который каждый день захватывает большое количество людей.

Когда мы никак не можем повлиять на внешние обстоятельства и вынужденные меры на государственном уровне, единственное, что нам остается, принять их и научиться выстраивать свою жизнь в новых рамках. Но важно понимать, что жизнь просто нельзя поставить на паузу! От вас зависит то, в какие краски окрасить ее - в серые будни или сделать свою жизнь яркой и наполненной, настолько, насколько это возможно.

Лучше поставьте на паузу ваше информационное поле по поводу коронавируса, когда вокруг из средств массовой информации льется рекой так много негатива и устрашающих тревожных новостей, подчас из недостоверных источников.

В такой длительной самоизоляции после отсутствия контакта с природой, наше отношение к ней, и к окружающему миру должно обязательно измениться. У людей сейчас есть время подумать, заново оценить и возможно переоценить свои приоритеты, глубже понять себя и научиться жить так, как хочется, а не так, как надо. Нужно просто вырывать время для себя любимого из кутерьмы деловых и бытовых задач, проблем, в которые мы окунемся после.

Мы обычно жили не сегодняшним моментом, а будущим. И совсем забыли, что для большинства из нас будущее уже наступило. А ведь самым бесценным является не только здоровье, но и время. Но мы привыкли пользоваться им так, как будто оно никогда не кончится. Работа – дом – работа. Вот стандартный маршрут, каким следовали большинство из нас. Мы тратили кучу сил и нервов на то, что совершенно этого не стоит. Сейчас у нас есть уникальная возможность перестать измерять жизнь понедельниками и пятницами, сутками работая за деньги, которые мы тратили иногда на совершенно ненужные вещи. Ведь по большому счету часы за 1 миллион долларов США показывают то же время, что и часы гораздо за меньшие деньги. Вспомните, ради чего вы ходили на работу? Ради еды? Крыши над головой? Детей? Для этого всего не обязательно отдавать столько времени и силы работе. Мы подчас забывали о том, что нужно пожить для себя, отдохнуть, наслаждаться природой - увидеть, как распускаются первые листья, начинают цвести яблони, журчит ручеек. Вокруг нас столько красоты! А мы порой были готовы все это променять на новую модель телефона, которую нужно было купить за деньги, заработанные в сверхурочные часы?

Попробуйте насладиться жизнью! Провести время с близкими людьми, поговорить со своей половинкой о самом сокровенном, а не на бытовые темы, поиграть со своими детьми, почитать интересную книгу, послушать любимую музыку. Погуляйте под тенью деревьев, погрейтесь на солнышке, полюбуйтесь цветами вокруг, их запахом или послушайте, как поют птицы. Эти удовольствия бесплатны. И в то же время являются очень ценными в нашей жизни.

Воспользуйтесь тем временем, которое у вас теперь есть, для того, чтобы навести порядок в своей жизни, пересмотрите свою систему ценностей. Подумайте, ради чего вы готовы жить, а что не стоит даже взгляда. Ведь так может случиться, что завтра для вас этого может и не быть. Жизнь настолько быстротечна!

После карантина, я надеюсь, мы вернемся к жизни другими людьми в хорошем смысле этого слова. Мы будем больше ценить и беречь природу, живое общение с людьми, а не со смартфонами, и обычные земные удовольствия. Надеюсь, что каждый из вас задумается над тем, чтобы немного сбавить обороты и позволить себе хотя бы чаще неспешно наслаждаться жизнью!

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