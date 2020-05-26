Как улучшить отношения во время карантина

Во время вынужденной самоизоляции мы все столкнулись с неизбежными и неизведанными проблемами во взаимоотношениях с членами нашей семьи. Оказывается, что не все из тех людей, которые живут с вами под одной крышей, вам хорошо знакомы. Потому что в круговороте наших ежедневных бытовых и рабочих проблем, с некоторыми из них вы уже несколько лет не разговаривали по душам, не делились самым сокровенным, не знаете об их мечтах. Это реалии современного мира, когда мы пытаемся угнаться за его темпом, и немного забываем, что во всей этой суматохе нужно еще успевать поговорить друг с другом, помечтать или просто помолчать вместе.

Поэтому во многих семьях возникло с недопонимание, взаимные претензии и конфликты. Вы не привыкли быть вместе такое продолжительное время. Но, чтобы сохранить семью и не переругаться друг с другом на карантине, придется приложить усилия. Совсем не удивительно, что за последнее время существенно выросла популярность запросов в поисковиках "чем занять детей" и "как помириться с женой/мужем".

Самая уязвимая и незащищенная часть семьи – это дети. В напряженной ситуации, подобно той, которая сейчас возникла, дети могут себя вести не так, как всегда. Даже если они ничего не понимают, на них все равно влияет состояние родителей. Поэтому не редко дети чрезмерно возбуждены, обеспокоены, у них может часто меняться настроение, могут наблюдаться ночные кошмары, и они даже могут мочиться в постель. Худшее, что вы можете сделать в такой ситуации – накричать на них или наказать, например, поставить в угол. Но лучше – успокоить, обнять и внимательно выслушать. Дети почувствуют облегчение, если смогут выразить свои тревоги в дружественной обстановке.

Даже когда все хорошо и спокойно, ребенок требует к себе внимания и любви. А когда ситуация тревожная, то эту дозу нужно увеличивать. И чем болем напряженней становится ситуация, тем выше должна быть доза любви. Несмотря на то, что сейчас карантин и многое в жизни поменялось, вы все также остаетесь опорой и главным ориентиром для своих детей. Они все также будут на вас смотреть и брать с вас пример. Как реагируете вы, так реагируют и они.

И в этой ситуации особенно, пожалуй, как и всегда, должны быть достаточно вежливыми взаимоотношения папы и мамы, нельзя произносить упреки, претензии, обвинения. Дети смотрят на нас, они учатся правилам общения. От климата в семье и погоды в доме зависит их психологическое, психическое состояние. И если родители носятся по дому с криками и претензиями друг к другу, или кто – то из них нагнетает обстановку по поводу нынешней ситуации, то ребенок точно не будет спокойно сидеть и смотреть мультики, он будет бегать и кричать вместе с мамой или отцом. Если хотите, чтобы ваше дитя было спокойным, в первую очередь успокойтесь сами.

Сейчас особенно важно проводить с детьми достаточно времени. Не нужно выдумывать какие-то хитроумные игры или замысловатые занятия, просто берите ребенка с собой, когда что-то делаете, и он будет самым счастливым ребенком на свете, вот увидите. Идете готовить? Дайте и ему что-то почистить или перемешать. Читаете книгу? Пусть дитя тоже читает или учится читать. Убираете? Тем более приучайте и делайте все вместе. Совместные занятия укрепляют отношения.

По большому счету большинство из нас задолжало временем и вниманием нашим детям, так как до карантина зарабатывая на хлеб насущный, мы часто игнорировали их, не проводили с ними достаточно времени, ссылаясь (и для себя в первую очередь!) на загруженность работой и, безусловно, усталость.

Но это ВАШИ дети! И они стремятся во всем следовать за вами, повторять вас, ваши стереотипы поведения, внимания и любви….

Не забывайте о них, и в будущем они точно не забудет о вас!